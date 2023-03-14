تركيا ترحل أكثر من 21 ألف مهاجر غير نظامي منذ بداية 2023

أعلنت السلطات التركية أنها رحلت 21 ألفا و211 مهاجرا غير نظامي، منذ مطلع العام الحالي 2023.

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وقالت رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، في بيان، إنها تواصل مكافحة الهجرة غير النظامية وترحيل المهاجرين غير النظاميين، ممن دخلوا البلاد عبر طرق غير قانونية.

ولفت بيان الداخلية التركية إلى أن آخر عمليات الترحيل هذه، تمت أمس الاثنين، عبر 4 رحلات طيران "شارتر"، أقلعت من مطار اسطنبول وعلى متنها 134 أفغانيا.

من الجدير ذكره، أن إدارة الهجرة في تركيا رحلت العام الماضي 2022، 124 ألفا و441 مهاجرا غير نظامي.

وعادة ما يحاول مهاجرون الوصول إلى تركيا بطرق غير شرعية وبعدها التوجه عبر البحر إلى الدول الأوروبية.

المصدر: الأناضول