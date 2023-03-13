 
مباشر

الأمم المتحدة: العالم تأخر في مساعدة سوريا بعد الزلزال

أخبار العالم

الأمم المتحدة: العالم تأخر في مساعدة سوريا بعد الزلزال
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux5q

أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن المجتمع الدولي والحكومة السورية لم يتحركا بشكل عاجل لغوث منكوبي الزلزال شمال غربي سوريا الشهر الماضي.

وأضافت اللجنة: "ينبغي التحقيق حيث استغرق اتفاق الأمم المتحدة وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، على فتح معبرين حدوديين آخرين إلى المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة والمتاخمة لتركيا فيما قبع الكثير من المنكوبين تحت الأنقاض".

وقالت: "سوريا تحتاج الآن إلى وقف شامل لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل حتى يكون المدنيون، بمن فيهم عمال الإغاثة، بمأمن".

وتسبب زلزال 6 فبراير بقوة 7.8 درجة والهزات الارتدادية في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا بمقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، منهم أكثر 6000 في سوريا.

إقرأ المزيد
أردوغان يطلب
أردوغان يطلب "الصفح" من أهالي هاتاي على التقصير في الأيام الأولى للزلزال

إقرأ المزيد
سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال 
سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال 

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا