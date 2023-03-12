أردوغان يطلب "الصفح" من أهالي هاتاي على التقصير في الأيام الأولى للزلزال

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الصفح" من أهالي هاتاي على التقصير الذي حصل في الأيام الأولى من وقوع الزلزال.

وقال أردوغان في كلمة له بولاية هاتاي جنوبي تركيا أمام تجمع من المتضررين من الزلزال: "نطلب من أهالي هاتاي، مسامحتنا، عن التقصير الذي حصل بالأيام الأولى من وقوع الزلزال.. لن نترك هاتاي وحدها، وسنقف بجانب أمتنا وشعبنا دائما".

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وتابع أدوغان قائلا: "نخطط لتشييد 183 ألف شقة سكنية، و15 ألف منزل ريفي بولاية هاتاي".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الـ10 من مارس الجاري أن عدد ضحايا زلزال الذي ضرب في 6 فبراير جنوب شرق تركيا، تجاوز 47 ألفا، كما تضرر وتعرض للإصابة أكثر من 115 ألف مواطن وتم إنقاذهم.

ووفقا للرئيس التركي، يتجاوز عدد المباني المنهارة والمعرضة للانهيار 270 ألف مبنى.

وتعد هاتاي (مركزها مدينة أنطاكيا) أكثر المناطق تضررا بالزلزال الكبير يوم 6 فبراير، وتأخرت الجهات الرسمية والمختصة بالتوجه للمدينة لعدة أيام، حيث كان كل التركيز على مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال.

المصدر: RT