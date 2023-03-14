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الشرطة الكندية تعتقل رجلا بشبهة القيام بعملية دهس أسفرت عن مقتل شخصين (فيديو)

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الشرطة الكندية تعتقل رجلا بشبهة القيام بعملية دهس أسفرت عن مقتل شخصين (فيديو)
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عملية دهس في كيبيك أسفرت عن مقتل شخصين
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قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك بكندا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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وقعت المأساة بعيد الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع في شمال شرقي مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتقل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة.

وأضافت "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستيني والآخر سبعيني، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر "قلبي مع مواطني أمكي في كيبيك"، مضيفا "أفكر في جميع المتضررين ونحن ننتظر مزيدا من المعلومات حول أحداث اليوم المأسوية".

يشار إلى أنه في بداية فبراير الماضي صدم رجل عمدا بحافلته دارا للحضانة قرب مونتريال ما أسفر عن مقتل طفلين يبلغان 4 سنوات وإصابة 6 آخرين.

وفي عام 2018، صدم رجل حشدا في تورنتو أكبر مدن كندا ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 16 في أعنف هجوم دهس في تاريخ المدينة.

المصدر: فرانس برس

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