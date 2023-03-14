الشرطة الكندية تعتقل رجلا بشبهة القيام بعملية دهس أسفرت عن مقتل شخصين (فيديو)

قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين في مدينة أمكي الصغيرة في كيبيك بكندا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

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وقعت المأساة بعيد الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي في وسط مدينة أمكي التي يقطنها ما يزيد بقليل عن ستة آلاف نسمة وتقع في شمال شرقي مدينة كيبيك.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إن شاحنة بيك-آب صدمت عددا من الأشخاص على أحد الأرصفة قبل أن تواصل سيرها مسافة 500 متر تقريبا وتدهس أشخاصا آخرين.

#BREAKING: Two men aged 70 and 60 confirmed dead following vehicle-ramming incident in Amqui, Canada; at least six patients currently being airlifted to Quebec pic.twitter.com/ZrcAuveN9j — I.E.N. (@BreakingIEN) March 13, 2023

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير إن رجلا يبلغ 38 عاما اعتقل في مكان الواقعة، موضحة أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة.

وأضافت "كل شيء يشير إلى أن هذا فعل منعزل. لم يعد هناك مزيد من الخطر في المنطقة، وثمة مشتبه به واحد".

وذكرت الشرطة أن القتيلين أحدهما ستيني والآخر سبعيني، لافتة إلى أن هناك ثلاثة أطفال بين الجرحى.

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو على تويتر "قلبي مع مواطني أمكي في كيبيك"، مضيفا "أفكر في جميع المتضررين ونحن ننتظر مزيدا من المعلومات حول أحداث اليوم المأسوية".

يشار إلى أنه في بداية فبراير الماضي صدم رجل عمدا بحافلته دارا للحضانة قرب مونتريال ما أسفر عن مقتل طفلين يبلغان 4 سنوات وإصابة 6 آخرين.

وفي عام 2018، صدم رجل حشدا في تورنتو أكبر مدن كندا ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 16 في أعنف هجوم دهس في تاريخ المدينة.

المصدر: فرانس برس