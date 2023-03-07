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ترودو يعترف بعدم وجود أدلة على تدخل الصين في الانتخابات الكندية

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ترودو يعترف بعدم وجود أدلة على تدخل الصين في الانتخابات الكندية
Globallookpress
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اعترف رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن سلطات كندا لا تمتلك أدلة مباشرة على تدخل دبلوماسيين أو عملاء صينيين في الانتخابات الكندية.

وقال ترودو للصحفيين، يوم الاثنين: "كلما قدموا لنا الأدلة اتخذنا الخطوات في حال تم تقديم أدلة موثوق بها على المخالفات من قبل العملاء الأجانب أو مسؤولين".

وأضاف أن "غياب الأدلة يعني أننا لا نتخذ أي خطوات"، مشيرا إلى أن كندا "دولة سيادة القانون"، ولذلك لن تتخذ السلطات أي إجراءات في غياب أدلة محددة.

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ويأتي ذلك على خلفية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن "تدخل محتمل" من قبل الصين في الانتخابات الكندية في 2019 و2021.

وكانت التقارير تشير نقلا عن مصادر أمنية واستخباراتية، إلى أن الصين وضعت استراتيجية للتدخل في الانتخابات الفدرالية الكندية عام 2021، لدعم الحزب الليبرالي حتى يتمكن من تشكيل "حكومة الأقلية".

المصدر: تاس

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