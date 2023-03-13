سوليفان: واشنطن تشجع الرئيس الصيني على التحدث مع زيلينسكي

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة كانت تشجع الرئيس الصيني شي جين بينغ، على التواصل مع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلنيسكي، لسماع وجهة نظر كييف.

وتوقع سوليفان أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، مكالمة هاتفية قريبا، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى اللحظة.

وأكد سوليفان خلال لقاء صحفي: "نتوقع أن يجري الرئيس بايدن والرئيس شي جين بينغ محادثة هاتفية في مرحلة ما في الفترة المقبلة.. لا يمكنني تحديد موعد لأنه لا يوجد موعد محدد، لكن الرئيس بايدن أشار إلى رغبته في إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني".

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المصدر: سبوتنيك