لافروف وعبد اللهيان يشيدان بالزيادة الكبيرة لحجم التجارة بين روسيا وإيران

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي اليوم عن ارتياحهما للزيادة غير المسبوقة في التبادل التجاري بين روسيا وإيران.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها: "تم بحث عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي، وأشار الطرفان إلى تعزيز الديناميكيات الإيجابية في تطوير التعاون الروسي الإيراني متعدد الأوجه، وتم الإعراب عن الارتياح لما تحقق من مستويات تجارية قياسية، رغم العقوبات الأحادية غير المشروعة ضد البلدين".

وتبادل الوزيران الآراء حول قضايا الساعة الإقليمية والدولية.

وأضافت: "تم تأكيد الاهتمام المشترك في مواصلة التنسيق الوثيق، بما في ذلك في إطار الاتصالات المباشرة بين الوزيرين".

المصدر: نوفوستي