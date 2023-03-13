لندن: استراتيجية الدفاع البريطانية الجديدة يجب أن تراعي نمو النفوذ الصيني المتزايد

أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بأن الاستراتيجية الدفاعية البريطانية الجديدة، ستتضمن إجراءات جديدة، في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية، تضمن مواجهة النفوذ الصيني المتزايد.

وأوضح المكتب في بيانه، الآليات التي ستتبعها بريطانيا لتكييف استراتيجيتها الدفاعية، في مواجه تهديدات أنشطة الحزب الشيوعي الصيني المتزايدة في المجالات العسكرية والدبلوماسية والمالية، والتي تثير قلقا واسعا في الأوساط البريطانية.

وأضاف البيان، أن الاستراتيجية الجديدة تحتوي على تدابير جديدة، تهدف إلى تعزيز الأمن البريطاني الاقتصادي، وقدراتها التكنولوجية، لمواجهة التهديدات الصينية المحتملة.

وأشار البيان، إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، وضع نهجا جديدا لأسس التعامل مع الصين، وفقا للمصالح البريطانية الوطنية، ويراعي مصالح حلفاء بريطانيا.

المصدر: نوفوستي