"تايمز": بريطانيا تنشئ لجنة خاصة لمواجهة ظاهرة "التجسس الروسية والصينية"

أفادت صحيفة Times، أن جهاز مكافحة التجسس البريطاني MI5، سينشئ لجنة خاصة، تقدم خدماتها للشركات البريطانية المختلفة، لمساعدتها في مواجهة ظاهرة "التجسس" المزعومة، من قبل روسيا والصين.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الحملة من قبل جهاز مكافحة التجسس البريطاني MI5، تأتي في إطار حملة المراجعة الشاملة والمحدثة للعقيدة العسكرية البريطانية، والتي سيتم بموجبها إنشاء هيئة حماية للأمن القومي البريطاني، تختص بتقديم المشورة لمختلف الشركات والجامعات والمنظمات، التي يزعم أنها تخضع لحملات "التجسس الروسية والصينية"، أو يحتمل أن تصبح هدفا لها.

وتشمل الخدمات التي سيقدمها جهاز مكافحة التجسس البريطاني MI5، تمكين الشركات من التواصل مع الوكلة للحصول على المشورة حول مختلف التعاملات مع الشركات الصينية، والتبادل التجاري مع الصين بمختلف أشكاله، كما ستشمل توصيات حول كيفية التعامل مع شركات مثل "هيكفيجن"، وتقديم المشورة حول عمليات الاستحواذ في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

ووفقا للصحيفة، سيتم توسيع برنامج دراسة اللغة الصينية من قبل الدبلوماسيين البريطانيين، في المستقبل القريب، وستحصل شبكة BBC على 20 مليون جنيه إسترليني، بهدف محاولة إنقاذ 47 مؤسسة متخصصة باللغات، مهددة بالإغلاق نتيجة تقليص الميزانية.

وفي ذات السياق، أفاد عدد من المسؤولين البريطانيين، بأن الإجراءات الجديدة، ستسهم بشكل كبير في مواجهة "موجة التضليل الإعلامي الموجه من قبل روسيا والصين".

وسيتم نشر العقيدة البريطانية المحدثة اليوم الاثنين الـ 13 من مارس 2023.

المصدر: نوفوستي