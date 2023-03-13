لندن تصف المواجهة مع روسيا بالأولوية الاستراتيجية الرئيسية للدفاع

وصفت بريطانيا ما أسمته "مواجهة التهديد الجيوسياسي الذي تمثله تصرفات روسيا بالنسبة للأمن الأوروبي" بالأولوية الرئيسية الاستراتيجية للدفاع.

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جاء ذلك وفق ما نشره بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية البريطانية بشأن استراتيجية الدفاع والسياسة الخارجية البريطانية المحدثة.

وجاء في الوثيقة التي نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت أن "التقرير يعرض عدة أولويات في مكافحة التهديدات، أولها وأهمها هو مواجهة الخطر الأساسي على الأمن الأوروبي الذي تشكله روسيا".

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن الوضع في أوكرانيا خلال العامين الماضيين قد زاد من العواقب المحتملة على "أمن ورفاهية" البريطانيين.

المصدر: نوفوستي