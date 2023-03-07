"غير مرحب بك هنا".. استقبال ساخط لسفيرة بريطانيا في فلاديفوستوك الروسية

وصلت السفيرة البريطانية لدى موسكو، ديبورا برونيت، اليوم الثلاثاء، إلى مطار فلاديفوستوك، في زيارة لا تشمل لقاءات مع شخصيات رسمية.

وأفادت وسائل إعلام في فلاديفوستوك، نقلا عن السفيرة البريطانية أنها جاءت لرؤية المدينة وزيارة مقبرة لجنود تابعين لمشاة بحرية تشيكوسلوفاكيا.

وقالت ممثلية وزارة الخارجية الروسية في فلاديفوستوك: "نحن على علم بأن الزيارة ستتم في هذه الأيام، ولم يصلنا أي طلب لعقد لقاء، كما أنه لم يتم التخطيط لعقد اجتماعات رسمية".

وقد رفع مواطنون روس بعد خروج السفيرة البريطانية من مطار فلاديفوستوك، شعارات غير مرحبة بوجودها، مثل "أنتم غير مرحب بكم"، و"بريطانيا داعمة للإرهاب".

المصدر: وكالات