بيسكوف: لا يمكن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا حاليا إلا بالطرق العسكرية

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الأهداف التي طرحتها روسيا أمامها في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها حاليا إلا بالطرق العسكرية.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "لا يزال وسيبقى تحقيق أهدافنا أولوية مطلقة بالنسبة لنا".

وأضاف: "الآن لا يمكن تحقيقها إلا بالطرق العسكرية".

وشدد بيسكوف على أن الكرملين لا يرى حاليا أي ظروف لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى المجرى السلمي.

وكان الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن فولفغانغ إيشينغر، قد دعا سابقا، إلى "إطلاق عملية سلام" لأوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة إنشاء مجموعة اتصال تضم ممثلي الدول الغربية.

وردا على سؤال حول صحة هذه الاقتراحات وما إذا كان بإمكانها أن تؤدي إلى وضع حد للنزاع الأوكراني، أجاب بيسكوف: "لا، لا نعتقد".

المصدر: تاس