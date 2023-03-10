الكرملين يعلق على نزعة ظهرت في الغرب الأوكراني واعتبرتها كييف خطيرة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه رغم الترويج للكراهية وغسيل أدمغة سكان أوكرانيا، يبقى هناك من يدعو للرصانة والمسلك الواعي في العلاقات مع روسيا مستقبلا.

جاء ذلك في مجال تعليق بيسكوف، على ما أعلنه في وقت سابق سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بخصوص تزايد عدد الأوكرانيين، بما في ذلك الذين يعيشون في المناطق الغربية من البلاد، المؤيدين لمفاوضات سلام مع روسيا، وهو ما اعتبره دانيلوف "نزعة خطيرة".

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وأضاف بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين حول كيفية تقييم الكرملين لمثل هذه الدعوات في كييف وهل يمكن أن تكون "طريقا إلى نهاية النزاع": "بصراحة من السابق لأوانه التفكير في ذلك. لكن يبدو واضحا أنه على الرغم من كل تيار الدعاية المشحون بالكراهية تجاه روسيا، وعلى الرغم من محاولات خداع سكان أوكرانيا وتضليلهم، يبقى هناك مجال للتفكير الرزين والمسلك الواعي تجاه العلاقات الثنائية مع روسيا. هذا الأمر حتمي، لأننا جيران، وهذا واضح ولقد تحدثنا عن هذا من قبل".

المصدر: نوفوستي