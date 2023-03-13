تكساس.. إهمال الأهل يودي بحياة طفلة بعيار ناري!

لقيت فتاة في الـ 4 من عمرها، مصرعها في مدينة هيوستن، بولاية تكساس الأمريكية، عقب إطلاق شقيقتها النار عليها.

وأفادت شرطة مقاطعة هاريس في ولاية تكساس، بأن فتاة في الـ 3 من عمرها، أطلقت النار تجاه أختها البالغة من العمر 4 سنوات مساء أمس الأحد، عن طريق الخطأ، وأردتها قتيلة.

وأوضحت الشرطة عبر "تويتر"، أن لحظة وقوع الحادث كان داخل المنزل 5 بالغين، إضافة إلى الفتاتين، اللتين قام ذووهما بحبسهما في إحدى غرف المنزل بحجة السيطرة عليهما، حتى لا يزعجا الكبار، وأثناء اللعب وجدت الأخت الصغرى المسدس وأطلقت النار على شقيقتها عن طريق الخطأ.

Sheriff Ed Gonzalez, briefing media on the accidental shooting death of a four year old girl. A three year old girl found an unsecured firearm, and shot the four year old. Crimes against Children investigators are on scene.#Hou News pic.twitter.com/zXE6gtxK23 — HCSOTexas (@HCSOTexas) March 13, 2023

وأشارت الشرطة إلى أن طواقمها تحقق في حيثيات الحاث.

وذكرت قناة Fox News، أن الأهل توجهوا إلى الغرفة التي تتواجد فيها الفتاتان، عقب سماعهم صوت إطلاق للنار، ليجدوا الفتاة مصابة بعيار ناري، واستدعوا الشرطة، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

المصدر: نوفوستي