فقدان 3 أمريكيات في المكسيك منذ أسبوعين

أعلن مسؤول في ولاية تكساس فقدان ثلاث أمريكيات منذ أكثر من أسبوعين، غادرن لبيع الملابس في أحد الأسواق بالمكسيك.

وعبرت مارينا بيريز ريوس (48 عاما) وشقيقتها ماريتزا ترينيداد بيريز ريوس (47 عاما) وصديقتهما دورا أليسيا سيرفانتس ساينز (53 عاما) الحدود إلى المكسيك في 24 فبراير.

وأكد رئيس شرطة منطقة بينيتاس في تكساس رويل بيرميا أن النساء كن يعتزمن الذهاب إلى مدينة مونتيموريلوس في شمال شرق المكسيك لبيع ملابس في أحد الأسواق.

وأوضح بيرميا أنه تم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي بفقدان النساء.

بعد أيام من انقطاع أخبارهن، أبلغ زوج إحداهن شرطة بينيتاس الواقعة قرب الحدود عن فقدانها.

ولا تزال أسباب اختفائهن غير معروفة حاليا.

وتقع المدينة المكسيكية على بعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة من الحدود الأمريكية.

على صعيد متصل، تعرض أربعة أمريكيين للخطف الاثنين وقتل اثنان منهم في ماتاموروس الواقعة أيضا في شمال شرق المكسيك.

وعبر هؤلاء الحدود للحصول على العلاج الطبي في المكسيك التي تمثل وجهة للسياحة العلاجية، قبل أن يطلق عليهم مسلحون الرصاص ويخطفوهم.

وأعلنت السلطات المكسيكية الجمعة اعتقال خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في عملية الخطف.

المصدر: "أ ف ب"