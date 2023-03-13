بوتين وباشينيان يبحثان سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين باكو ويريفان وموسكو

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية القائمة بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

إقرأ المزيد

وقال الكرملين في بيان له إن المحادثة، التي جرت بمبادرة من الطرف الأرمني، تضمنت "النظر في الجوانب العملية لتنفيذ مجموعة الاتفاقات المعروفة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان والمبرمة في 2020-2022، بما في ذلك خطوات لضمان الاستقرار والأمن على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، واستعادة الروابط في مجالي الاقتصاد والمواصلات في المنطقة، وإعداد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان".

وأضاف البيان أنه خلال بحث الوضع الحالي حول إقليم قره باغ، شدد بوتين على ضرورة حل كافة المشاكل الناشئة بطريقة بناءة، وبالتنسيق والتعاون الوثيقين من قبل الطرفين مع قوات حفظ السلام الروسية.

المصدر: RT