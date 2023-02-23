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بوتين يبحث مع باشينيان الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

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بوتين يبحث مع باشينيان الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية
Sputnik
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أعلن الكرملين أن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نتائج اجتماع عقده مع الرئيس الأذري إلهام علييف، في مدينة ميونيخ الألمانية.

وذكر الكرملين في بيانه: "بمبادرة من الجانب الأرميني، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، أطلع خلالها الزعيم الأرميني بوتين على لقاءه مع رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، في ميونيخ في 18 فبراير، وكذلك حول محادثاته الأخرى مع الشركاء الأجانب".

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وأضاف البيان أن الطرفان بحثا "قضايا التنفيذ العملي لمجموعة من الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف: "تم التطرق أيضا إلى الوضع الحالي على الحدود الأرمنية الأذربيجانية. وستتواصل الاتصالات حول هذا الموضوع على مختلف المستويات".

المصدر: نوفوستي

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