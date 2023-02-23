باشينيان يبحث مع بوتين الوضع في قره باغ

بحث رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الوضع على معبر لاتشين في إقليم قره باغ.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الأرميني اليوم الخميس: "أجرى رئيس الوزراء نيكول باشينيان محادثة هاتفية مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وتطرقا إلى الأزمة الإنسانية والبيئية وأزمة الطاقة التي نشأت في قره باغ نتيجة الحصار غير القانوني لأذربيجان على معبر لاتشين".

وأضاف البيان: "شدّد رئيس الوزراء على أهمية قرار محكمة العدل الدولية لفتح معبر لاتشين من قبل أذربيجان، كما بحث الجانبان سير تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان للتسوية في قره باغ".

المصدر: تاس