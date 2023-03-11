الدفاع الروسية: تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ سجلت انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.

وقالت الوزارة في بيانها: "تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في منطقة ماردكيرت ولم تقع جراء ذلك إصابات".

وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام الروسية "تحقق في الحادث".

وأضافت: "بهدف ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع أي حوادث عرضية، نواصل الاتصالات مع الأركان العامة في أذربيجان وأرمينيا".

المصدر: تاس