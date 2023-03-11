الدفاع الروسية: تسجيل انتهاك لوقف إطلاق النار في قره باغ
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ سجلت انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار من جانب أذربيجان.
وقالت الوزارة في بيانها: "تم تسجيل انتهاك واحد لوقف إطلاق النار في منطقة ماردكيرت ولم تقع جراء ذلك إصابات".
وأشارت إلى أن قوات حفظ السلام الروسية "تحقق في الحادث".
وأضافت: "بهدف ضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع أي حوادث عرضية، نواصل الاتصالات مع الأركان العامة في أذربيجان وأرمينيا".
المصدر: تاس