كتب الباحث في المعهد الآسيوي العالمي بجامعة هونغ كونغ أندرو شنغ أن مزيدا من دول الجنوب قد بدأت في التعبير عن عدم رضاها عن النظام العالمي الذي فرضه الغرب.

جاء ذلك في مقال له بصحيفة South China Morning Post، حيث كتب أن "المزيد والمزيد من البلدان قد بدأت تتحدث بصوت عال ضد النظام العالمي الغربي". وتابع شنغ: "لقد انتهت الرواية مع الغرب، وتحولت الكوميديا إلى مهزلة".

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ووفقا له، فقد بدأت الدول تدرك أنه بعد أن يتخلص الغرب من التهديدات الوجودية المحددة في مواجهة روسيا، فمن المحتمل أن تكون هذه الدول هي التالية. وتابع: "اليوم، يبدأ كل حدث غربي بخطاب إلزامي يلقيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ثم يعيد كل عضو في (الناتو) التأكيد على نظامه، ويحث المستمعين (ومعظمهم من دول الجنوب) على الانضمام إلى قضيتهم أو مواجهة (العواقب)".

ويرى الكاتب أن العبيد السابقين والمستعمرات وأشباه المستعمرات السابقة لن تظل صامتة بعد الآن عندما يصر الأسياد السابقون على النظام العالمي القديم، حيث "يحكم هؤلاء ويطيع الآخرون".

المصدر: نوفوستي