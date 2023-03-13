أسير أوكراني: ضباط قرب أفدييفكا يهددون المجندين بالإعدام

أكد أسير أوكراني أن ضباطا من اللواء 53 من الجيش الأوكراني المتواجدين في ضواحي مدينة أفدييفكا يمنعون مجنديهم من التراجع عن مواقعهم الحالية تحت التهديد بالإعدام.

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وتحدث الأسير لوكالة "نوفوستي": "يقولون: إذا تراجعت إلى مركز القيادة والمراقبة، "سنطلق النار"... أردت أن أرفض... لكنهم يهددون بالسجن طويل الأمد. قالوا إنه من خلال المحكمة - من 7 إلى 10 سنوات في السجن. وفي هذه الليلة أو في اليوم التالي يجب استبدالنا. (انتظرت) مع توقع أنه سيتم الاستبدال وسأخرج وهناك (في الخلف) يعطون بالفعل مدة أقصر في السجن مقابل الرفض. أي عندما تترك المواقع، سيكون الحكم بالسجن أطول بكثير، لكن هناك بالفعل سيكون أقل".

وأضاف الأسير أنه تم إرساله إلى المجندين الآخرين إلى الخط الأمامي للمنطقة المحصنة التي احتلها اللواء 53 بالقرب من مدينة أفدييفكا.

وتابع: "جئنا إلى هناك، وهناك بدأوا بالفعل في اقتحام مواقعنا، واستسلمنا. حاولنا إطلاق النار في البداية، لكن بعد ذلك تحدثت مع فتى صغير - لا أعرف اسمه - وقلنا: "لنستسلم لأننا نريد أن نعيش". ودعمنا الآخرون كلهم. استسلمنا وهذا كل شيء. خرجنا بأيدينا مرفوعة بدون أسلحة بدون ذخيرة. من حيث المبدأ يعطوننا القليل جدا من الذخيرة".

كما أشار إلى أنه مر بتدريب عسكري خلال يومين فقط قبل وصوله إلى الجبهة، مؤكدا أنه استسلم بالقرب من التجمع السكني فوديانويه في ضواحي أفدييفكا في بداية مارس عام 2023.

المصدر: نوفوستي