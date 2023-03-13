فرنسا.. مشروع قانون المعاشات يمضي قدما رغم الاحتجاجات وأطنان القمامة

تقدم مشروع قانون رفع سن التقاعد خطوة جديدة بمصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي عليه رغم الإضرابات العمالية واحتجاجات الشوارع وأطنان القمامة التي تتراكم يوما بعد يوم.

وعقب موافقة 195 عضوا مقابل 112 على مشروع القانون النهائي، عبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، في حسابها على "تويتر"، عن تطلعها للموافقة النهائية على القانون الذي من شأنه رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قائلة إنه "يضمن مستقبل نظام التقاعد في البلاد".

من المقرر أن ينتقل التشريع حاليا عبر منطقة سياسية صعبة مع نتائج محتملة متعددة.

ودعت بورن إلى اجتماع لوزراء الحكومة "لتحضير الخطوات التالية للانتقال بالعملية الديمقراطية حتى النهاية بتصويت (نهائي)". وأكدت تصريحاتها رغبة الحكومة في الامتناع عن فرض خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح نظام التقاعد دون التصويت عليه، وهو خيار دستوري.

إقرأ المزيد

مع معارضة النقابات العمالية لمشروع القانون، تراكمت القمامة في باريس ومدن أخرى جراء إضراب عمال القمامة. كما تأثرت الخدمات في قطاعات أخرى، مثل الطاقة والنقل.

قال مجلس مدينة باريس إنه حتى يوم الأحد، تم تكديس حوالي 5400 طن من القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية، والتي كانت موجودة أمام المبنى الذي يجتمع فيه مجلس الشيوخ. وانتشرت رائحة الأسماك المتعفنة وغيرها من الأطعمة، خاصة حول بعض المطاعم.

قد لا تنتهي مثل هذه الإضرابات قريبا، إذ تخطط النقابات لمزيد من الإضرابات وجولة ثامنة من الاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي سيتم فيه عرض مشروع قانون المعاشات على لجنة من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ وسبعة نواب في مجلس النواب.

ستعمل اللجنة المشتركة على إيجاد حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للقانون.

المصدر: "أ ب"