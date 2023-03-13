سياسي ألماني: حان وقت إطلاق عملية سلام في أوكرانيا

دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونيخ للأمن، فولفغانغ إيشينغر، إلى إطلاق عملية للسلام في أوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة تشكيل مجموعة اتصال لهذا الغرض.

وكتب إيشينغر في مقال لصحيفة Tagesspiegel الألمانية: "بالإضافة إلى إمدادات الأسلحة والدعم المالي، يجب أن نقدم وجهات نظر للجوقة المتزايدة من القضايا الحرجة في الولايات المتحدة وكذلك في ألمانيا".

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وقال إيشينغر: "لا يمكننا الحديث عن مطالبة أوكرانيا بالاستعداد للمفاوضات اليوم". بل حان الوقت "لبدء عملية سلام في أوكرانيا".

ودعا إلى إنشاء مجموعة اتصال يمكنها "تشكيل جوهر مجموعة الوساطة أو على الأقل جزء منها" عندما يحين موعد المفاوضات المحتملة.

واعتبر أنه يجب أن تضم المجموعة دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

المصدر: نوفوستي