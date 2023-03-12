American Thinker تكشف عن نوعية الأسلحة المرسلة لأوكرانيا وتتوقع تغيّر سياسة "الناتو"

أكد روجر سميث، بمقال لصحيفة American Thinker أن واشنطن ترسل أسلحة تم تنسيقها إلى أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم لكييف سيؤدي إلى تكاليف جديدة على المجمع العسكري الغربي.

وقال سميث: "عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية. بإرسال الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، والتي أوشكت فترة تخزينها وتشغيلها على الانتهاء، توفر الولايات المتحدة وحلفاؤها في "الناتو" على أنفسهم ببساطة هذه التكاليف".

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وأشار إلى أن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الماضي بلغ 46.6 مليار دولار. في الوقت الذي يتطلب فيه التخلص من هذا الحجم من الأسلحة إنفاق حوالي 35 مليار دولار.

وأكد أن مخزونات الأسلحة التي سيتم تنسيقها من الخدمة آخذة في النفاد، وإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف لا يلقى دعما أمريكيا ولهذا يجب أن نتوقع تغييرات في سياسة "الناتو"، لأن المزيد من الدعم لأوكرانيا سوف يؤدي إلى ظهور تكاليف جديدة على المجمع العسكري الصناعي الغربي.

المصدر: نوفوستي