أكد المتحدث باسم الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني، يورغن تريتين، أن الحزب الجمهوري الأمريكي يتوقع هزيمة الديمقراطيين، وهذه علامة على توقف وشيك للمساعدات الغربية لكييف.

وقال تريتين في مقال لصحيفة Handelsblatt: "يعتزم الحزب الجمهوري الأمريكي جعل الدعم لأوكرانيا أحد الموضوعات الرئيسية في حملته الانتخابية. ومن غير المرجح ألا يسمع الديمقراطيون اتهامات بأنهم "ينفقون الأموال بلا تفكير" على أوكرانيا البعيدة، في حين أنها غير كافية بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية".

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وتوصل السياسي الألماني إلى هذا الاستنتاج بناء على خطاب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية ماريلاند للمحافظين اليمينيين. ووصلت هذه الإشارات إلى البيت الأبيض بالفعل. كما سُمع القلق بشأن هذه المشكلة في خطاب نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في ميونيخ.

وتابع: "من الواضح أن الدعم لأوكرانيا يجب أن ينتهي"، واعتبر أنه بدون أسلحة وذخيرة الغرب، لن تتمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها ومواجهة روسيا، لذلك فإن الحديث حول تقرير كييف لمصيرها بنفسها مبالغ فيه.

المصدر: نوفوستي