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مكارثي: بايدن يجعل الولايات المتحدة أضعف ونحن بحاجة لـ"قيادة حقيقية" الآن

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مكارثي: بايدن يجعل الولايات المتحدة أضعف ونحن بحاجة لـ
Globallookpress
رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي
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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن الرئيس جو بايدن لا يمارس سلطته لحل المشكلات، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى "قيادة حقيقية" الآن.

وقال مكارثي في حوار مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "أولا وقبل كل شيء، الميزانية الرئاسية ليست جادة للوقت الحالي الذي نعيش فيه. الدين المرتفع يجلب التضخم. وماذا يفعل التضخم، كما ترون مع هذا البنك (سيليكون فالي). أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع، مما يؤثر على السندات الحكومية وأشياء أخرى".

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وشدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "قيادة حقيقية" الآن.

وأضاف رئيس مجلس النواب: "لا داعي للعب بسقف الديون. الرئيس لا يمارس سلطته في الجلوس وراء الطاولة وحل هذه المشكلة (الدين العام) بشكل عاجل، وهذا يجعل أمريكا أضعف".

المصدر: نوفوستي

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