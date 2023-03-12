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"أكسيوس": الولايات المتحدة على شفا أزمة مصرفية كارثية بعد إفلاس مصرف "وادي السيليكون"

مال وأعمال

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حذر موقع "أكسيوس" من أن النظام المصرفي الأمريكي سيواجه أزمة كارثية إن فشلت الإدارة الأمريكية في إنقاذ مودعي مصرف "وادي السيليكون".

وذكر الموقع في مقاله: "تواجه إدارة بايدن أزمة مصرفية كارثية إذا فشلت الحكومة الأمريكية في ترتيب صفقة لإنقاذ مودعي مصرف "وادي السيليكون" قبل فتح الفروع غدا".

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة تسعى لتجنب تأثير إفلاس المصرف المذكور على النظام المصرفي الأمريكي، مستبعدة إمكانية إنقاذ المصرف بضخ الأموال فيه.

المصدر: RT

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