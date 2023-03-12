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إصابة 4 أشخاص بانقلاب سيارة تقل مهاجرين في مقدونيا الشمالية

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إصابة 4 أشخاص بانقلاب سيارة تقل مهاجرين في مقدونيا الشمالية
Globallookpress
مقدونيا الشمالية
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تعرض ثلاثة مهاجرين ومهرب لإصابات خطيرة في مقدونيا الشمالية إثر انقلاب سيارتهم خلال مطاردة الشرطة لهم فجر اليوم الأحد، حيث كانت تقل 11 مهاجرا.

وذكرت ذلك الشرطة المحلية مشيرة إلى جنسيات المهاجرين توزعت بين 5 من باكستان و3 من الهند و3 من أفغانستان، عندما انقلبت على طريق سريع بالقرب من بلدة فيليس.

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وأضافت الشرطة في بيانها أن عناصرها طاردوا السيارة بعدما امتنعت عن التوقف عندما أشاروا لها، وحددت هوية المهرب المشتبه به بأنه مواطن مقدوني يبلغ من العمر 27 عاما. وتم نقله ومعه 3 من الركاب إلى المستشفى، لكن إصاباتهم لا تهدّد حياتهم، وتم توقيف الرجل المقدوني لاحقا، بحسب البيان.

إلى ذلك، تم نقل المهاجرين الآخرين، الذين يعتقد أنهم دخلوا البلاد قادمين من اليونان، إلى ملجأ في بلدة جيفجيليا الحدودية جنوب البلاد بانتظار ترحيلهم إلى اليونان.

يشار إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من 2022، كان هناك ما يقرب من 17 ألف محاولة غير شرعية لدخول مقدونيا الشمالية، وهو حوالي ضعف العدد مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحسب الشرطة أيضا.

المصدر: أ ب

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