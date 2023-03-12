حملة انتقادات واسعة تطال ماكرون عقب تصريحاته حول روسيا

انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تفيد بأنه "لا ينبغي لروسيا الانتصار في صراعها مع أوكرانيا".

وصرح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في الـ 10 من مارس الجاري، في باريس، بأن الاتحاد الأوروبي، يبذل جهودا كبيرة لمنع توسع الصراع في أوكرانيا، إلى العالم بأسره.

فامتلأ "تويتر" بالتعليقات الناقدة لماكرون، وتصريحاته تجاه روسيا، وهذا بعض من أبرز التعليقات.

كتب أحد المعلقين قائلا: "سيد ماكرون، بوتين يضحك على تصريحاتك، فالاعتراف بانتصار روسيا، هو الطريقة الوحيدة لمنع انتشار الصراع".

وأضاف آخر: "تصريحات ماكرون مثيرة للسخرية، فهو المسؤول عن تخريب اتفاقات مينسك بين روسيا وأوكرانيا".

وعلق آخر: "الصراع في أوكرانيا أصبح عالميا، منذ اللحظة التي قرر فيها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، وبريطانيا التدخل في الشؤون الأوكرانية".

وأكد آخر: "أن الغرب لن يكسر وعوده المقدمة لروسيا، بعدم توسيع حلف الناتو تجاه حدودها، إن لم يكن راغبا في خوض حرب عالمية ثالثة"، وأضاف "أن روسيا لا تسعى للهيمنة على العالم، بخلاف الولايات المتحدة والغرب، الذين جلعوا من حلم السيطرة على العالم أولوية في سياساتهم".

وكتب آخر: "سيد ماكرون، عليك التركيز على مفاوضات السلام، عوضا عن تأجيج الفتن التي تشعل فتيل الصراعات".

وخلص رواد "تويتر"، إلى أن خطاب ماكرون، لم يحوي أية كلمة عن السلام.

المصدر: نوفوستي