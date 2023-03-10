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ماكرون: لن نسمح بتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية

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ماكرون: لن نسمح بتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده وبريطانيا لن تسمحا بتحول الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في العاصمة الفرنسية باريس: "نشاطر المملكة المتحدة نفس الموقف تجاه أوكرانيا: لا ينبغي لروسيا أن تنتصر في هذه الحرب، ونحن نساعد أوكرانيا على الصمود منذ اليوم الأول لها، كما نفعل كل ما في وسعنا كي لا تعمّ هذه الحرب العالم".

وتستضيف باريس "القمة الفرنسية البريطانية الـ36" اليوم الجمعة، وبين الموضوعات الرئيسية للقمة الوضع في أوكرانيا وقضايا الدفاع والتعاون الاقتصادي والهجرة.

المصدر: نوفوستي

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