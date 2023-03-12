طهران تؤكد الحكم بإعدام معارض إيراني سويدي

أعلن القضاء الإيراني اليوم الأحد تثبيت الحكم بإعدام معارض إيراني سويدي محتجز منذ 2020 في إيران، بعد عامين من اختفائه في مطار في تركيا، حسب بيان للسلطة القضائية.

إقرأ المزيد

وجاء على موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية: "صادقت المحكمة العليا على الحكم بالإعدام بحق حبيب جعب بتهم الإفساد في الأرض من خلال تشكيل جماعة متمردة اسمها حركة النضال وإدارتها وقيادتها والتخطيط للعديد من العمليات الإرهابية وتنفيذها في محافظة خوزستان".

وحسب بيان للمركز الإعلامي للقضاء، فقد أعلنت المحكمة العليا الإيرانية أن حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب إسيود"، هو زعيم جماعة "حركة النضال" الإرهابية، وهو الشخص الذي قام، حسب الوثائق والأدلة المتوفرة لدى القضاء إضافة إلى اعترافاته، بتنظيم عدة عمليات إرهابية ضد الشعب، بينها الهجوم على عرض عسكري في الأهواز في 31 سبتمبر 2017، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطنا، وإصابة 249 آخرين.

كما اتهمت "حركة النضال" بقيادة جعب بتنفيذ عمليات إرهابية أخرى، من بينها تفجيرات في أماكن حكومية وسطو مسلح، أدت إلى مقتل وإصابة 274 مواطنا إيرانيا.

إقرأ المزيد

وتمكنت مخابرات قوات الأمن الإيرانية من اعتقال جعب بعد مغادرته السويد.

وبعد إلقاء القبض على المتهم واستكمال التحقيق وإصدار لائحة الاتهام، تمت محاكمته وصدر بحقه حكم بالإعدام في 6 ديسمبر الماضي. وبعد تأكيده من قبل المحكمة العليا اليوم، أصبح حكم الإعدام شنقا على حبيب فرج الله نهائيا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام إيرانية