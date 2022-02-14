إيران.. جلسة جديدة في محاكمة زعيم أحوازي بتهم بينها العلاقة مع إسرائيل وCIA

عقدت الجلسة الرابعة في محاكمة زعيم "حركة النضال لتحرير الأحواز" حبيب فرج الله كعب في إيران بتهم بينها العلاقة مع إسرائيل، وCIA.

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ونقلت وكالة "فارس نيوز" عن النائب العام في المحكمة أن القيادي الملقب بـ"حبيب أسيود" اعترف بعلاقته بوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) منذ عام 2009 وأنه التقى اثنين من أعضاء الوكالة.

كما نقلت الوكالة عن النائب العام أن كعب "اعترف بأن لديه علاقات ومحادثات مع إسرائيل عبر وسيط، رتب كل علاقاته معها.

وأضافت الوكالة أن المتهم "كان على اتصال بجهاز المخابرات السعودي منذ عام 2008"، وأنه كان يحصل مقابل ذلك على عشرين ألف دولار شهريا، كما كان على ارتباط مع إسرائيل عن طريق وسيط، وأنه تمكن من إنشاء شبكة تلفزيونية خاصة.

وقالت إن مؤتمرا صحفيا عقدته الجماعة في هولندا، شهد حضور موظف في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ولكن بصورة غير معلنة، وأضافت أن وسائل إعلام تابعة للسعودية، ومنها العربية والإخبارية غطت الاجتماع.

المصدر: وكالة "فارس نيوز"