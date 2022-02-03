وكالة: بدء محاكمة زعيم حركة "النضال" الإرهابية داخل إيران

عقدت الجلسة الثالثة لمحاكمة، حبيب فرج الله کعب، المعروف بحبيب اسیود، زعيم جماعة حركة "النضال الإرهابية"، بحسب ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية.

وبحسب "مهر"، فإن الجلسة الثالثة لمحاكمة حبيب فرج الله کعب عقدت أمس الأربعاء 2 فبراير بالفرع 26 من المحكمة الثورية الإسلامية برئاسة القاضي أفشاري.

وفي بداية الجلسة، طلب القاضي أفشاري من ممثل المدعي العام قراءة لائحة الاتهامات.

وارتقی وزيري، ممثل النيابة، المنصة وقال: "وفقا لمعلومات وزارة المخابرات، تم التحقيق مع المتهم، واتهم حسب الأدلة الموجودة بالفساد في الأرض من خلال تاسیس وإدارة وقيادة جماعة تدعى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وتخطیط وتنفيذ عمليات إرهابية وتدمير الممتلكات العامة من خلال عمليات مختلفة".

وذكر ممثل النيابة العامة أن جهاز المخابرات السعودي كان يرتب اجتماعات مع عناصر من جماعة "حركة النضال" الإرهابية كل عام تحت مسمی وغطاء لأداء مناسك الحج، وقال: "ذهبت عناصر هذه الجماعة الإرهابية إلى السعودية تحت مسمی الحج لتنفيذ الخرائط التي أملتها عليهم المخابرات السعودية. وشملت هذه الخطط اتخاذ تدابير ضد المواطنين الأبرياء في الجمهورية الإسلامية الايرانية".

وتابع ممثل النيابة: "نفذت جماعة حركة النضال أعمالا إرهابية مروعة، بما في ذلك تفجيرات في أماكن حكومية، وسرقات مسلحة، أسفرت عن استشهاد وإصابة 274 مواطنا إيرانيا".

وفي نهاية الجلسة، أعلن القاضي أفشاري نهاية الجلسة وقال إن موعد الجلسة المقبلة سيعلن في وقت لاحق.

المصدر: مهر