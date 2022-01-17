إيران.. بدء محاكمة معارض إيراني سويدي اعترف بعمله لصالح المخابرات السعودية

يبدأ القضاء الإيراني الثلاثاء محاكمة معارض إيراني سويدي موقوف منذ أكثر من عام على ذمة تهم تحمل طابعا إرهابيا.

وأفاد الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية الإيرانية "ميزان أونلاين" بأن "الجلسة الأولى في قضية حبيب فرج الله شعب، الملقب بحبيب أسيود، زعيم "حركة النضال العربي لتحرير الأهواز"، ستبدأ غدا (الثلاثاء) أمام الفرع السادس والعشرين للمحكمة الثورية برئاسة القاضي أفشاري".

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وتشمل التهم الموجهة إلى شعب "قيادة جماعة إرهابية"، و"التخطيط وتنفيذ عدد كبير من الأعمال الإرهابية بينها هجمات بقنبلة في محافظة خوزستان وتدمير أملاك عامة بهدف معارضة الجمهورية الإسلامية".

وحصل شعب على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى في السويد، ونظرا لعدم اعتراف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها، رفضت طلب ستوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه.

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في أكتوبر 2020 بأن شعب أعتقل في تركيا التي سلمته إلى السلطات الإيرانية.

وبث التلفزيون الإيراني في 12 نوفمبر من العام نفسه فيديو يظهر شعب يدلي باعترافات منها العمل لصالح الاستخبارات السعودية، والمسؤولية عن هجوم استهدف عرضا عسكريا في سبتمبر 2018 في الأهواز، وأسفر عن سقوط نحو 30 قتيلا.

المصدر: "أ ف ب" + RT