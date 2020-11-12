 
مباشر

الأمن الإيراني يوقف زعيم حركة النضال الانفصالية

أخبار العالم

الأمن الإيراني يوقف زعيم حركة النضال الانفصالية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p4z7

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على حبيب فرج الله جعب، زعيم "حركة النضال" الانفصالية.

إقرأ المزيد
إيران: يجب إضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية والإسرائيلية
إيران: يجب إضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية والإسرائيلية

وبث التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الأربعاء، اعترافات لفرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، قال فيها إنه "ضالع في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، بجنوب غربي إيران، قبل أكثر من عامين"، كاشفا عن تفاصيل عمليات إرهابية أخرى ارتكبتها هذه المجموعة.

ولفتت وكالة فارس إلى أن هذه المجموعة الإرهابية "تحظى بدعم أجهزة الاستخبارات السعودية والإسرائيلية، وكانت تقوم بإدارة العمليات الإرهابية في إيران، وكانت تعتزم في الفترة الأخيرة تنفيذ عمليات إرهابية جديدة، إلا أن يقظة الأمن الإيراني أحبطت نشاطها".

وكانت وسائل إعلام أشارت بوقت سابق إلى أن جعب أعتقل الشهر الماضي في تركيا التي سلمته إلى السلطات الإيرانية.

المصدر: وكالة فارس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا