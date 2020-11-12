الأمن الإيراني يوقف زعيم حركة النضال الانفصالية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، أنها ألقت القبض على حبيب فرج الله جعب، زعيم "حركة النضال" الانفصالية.

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وبث التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء الأربعاء، اعترافات لفرج الله جعب، المعروف باسم حبيب أسيود، قال فيها إنه "ضالع في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز، بجنوب غربي إيران، قبل أكثر من عامين"، كاشفا عن تفاصيل عمليات إرهابية أخرى ارتكبتها هذه المجموعة.

ولفتت وكالة فارس إلى أن هذه المجموعة الإرهابية "تحظى بدعم أجهزة الاستخبارات السعودية والإسرائيلية، وكانت تقوم بإدارة العمليات الإرهابية في إيران، وكانت تعتزم في الفترة الأخيرة تنفيذ عمليات إرهابية جديدة، إلا أن يقظة الأمن الإيراني أحبطت نشاطها".

وكانت وسائل إعلام أشارت بوقت سابق إلى أن جعب أعتقل الشهر الماضي في تركيا التي سلمته إلى السلطات الإيرانية.

المصدر: وكالة فارس