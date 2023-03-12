برلماني: زيادة إنفاق أوكرانيا العسكري هذا العام بمقدار 13.61 مليار دولار

قال عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، إنه سيتم تغيير ميزانية أوكرانيا لعام 2023، وزيادة الإنفاق العسكري بمقدار 500 مليار هريفنا (13.61 مليار دولار).

وأشار البرلماني إلى أن هذه هي أكبر زيادة في الميزانية في تاريخ البلاد.

وأضاف: "نعم من المقرر تغيير ميزانية عام 2023. سيتم زيادة الإنفاق العسكري بأكثر من نصف تريليون هريفنا. نعم، هذا ليس خطأ. الزيادة قدرها 500 مليار هريفنا".

قبل ذلك أعلن جيليزنياك، أن الشركاء الدوليين قاموا في يناير وفبراير من هذا العام، بتحويل 6.3 مليار دولار إلى أوكرانيا كمساعدة للميزانية.

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في ميزانية أوكرانيا لعام 2023، تم التخطيط للإنفاق 2.6 تريليون هريفنا، منها 1.141 تريليون هريفنا مخصصة للأمن والدفاع، وهو ما يمثل 43 ٪ من إجمالي الإنفاق، أو 18.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

خلال ذلك، تمت زيادة الإنفاق على وزارة الدفاع الأوكرانية من 133.5 مليار هريفنا في عام 2022 إلى 857.9 مليار هريفنا في عام 2023.

ويشار إلى أنه يوجد في ميزانية أوكرانيا لعام 2023 عجز قياسي قدره 38 مليار دولار. وأعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن أمله في أن يساعد الغرب كييف في تغطية عجز الميزانية.

المصدر: تاس