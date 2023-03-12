إيران: استئناف العلاقات مع السعودية سيسرع الوصول للهدنة في اليمن

أعلنت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع الوصول إلى هدنة في اليمن.

إقرأ المزيد

وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أمس السبت إن: "العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات، ثنائية وإقليمية ودولية".

وأضافت: "استئناف العلاقات السياسية بين البلدين سيكون إيجابيا على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي".

وأشارت إلى أنه "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، بيانا حول الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية إيران والسعودية.

وجاء في هذا البيان: "نتيجة لمفاوضات مكثفة وعملية، تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية على مساره الطبيعي".

المصدر: إرنا