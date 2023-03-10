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اليمن.. "الانتقالي الجنوبي" يرحب بعودة العلاقات السعودية الإيرانية

أخبار العالم العربي

اليمن..
AFP
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رحّب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بالاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم المجلس، علي عبد الله الكثيري، في بيان: "وإذ يرحب المجلس بهذا التطور الإيجابي ليأمل أن يسهم ذلك في توطيد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم".

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وأضاف عضو هيئة الرئاسة أن ترحيب المجلس ينطلق من دعوة سبق أن أطلقها رئيس المجلس عيدروس قاسم الزبيدي، "دعا من خلالها الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الحوار، واستئناف العلاقات بينهما، تجسيدا لحرصنا على توطيد العلاقات بين شعوب وبلدان منطقتنا".

المصدر: RT

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