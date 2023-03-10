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الإمارات ترحب باتفاق التطبيع بين السعودية وإيران

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الإمارات ترحب باتفاق التطبيع بين السعودية وإيران
AP
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رحب أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وأكد أن الإمارات مؤمنة بأهمية الحوار بين دول المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن".

وأكد قرقاش أن: "الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة، نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارا للجميع".

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المصدر: الإمارات اليوم

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