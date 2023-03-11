أكثر من 200 ألف إسرائيلي يتظاهرون احتجاجا على إصلاح القضاء

تظاهر أكثر من 200 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لإجراء إصلاحات قضائية.

للمرة العاشرة على التوالي، انطلقت الليلة احتجاجات في عدة مدن رئيسية أهمها تل أبيب احتجاجا على "الإصلاحات" في النظام القضائي التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتجمع آلاف المحتجين على الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب، رافعين لافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للإصلاحات، ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور.

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ويشارك في تل أبيب نحو 200 ألف متظاهر في مركز المدينة بجانب مقر وزارة الأمن والمكاتب الحكوميّة.

ونظمت مظاهرات أخرى في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، يشارك فيها رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان في مظاهرة نتانيا، كما بدأت تظاهرات في رحوفوت وحيفا، بمشاركة أكثر من 25 ألف متظاهر كما وشارك أكثر من 35 ألف متظاهر في مدينة القدس وبئر السبع. وتزامنت المظاهرات الاحتجاجية مع إغلاق الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع.

وأقيم يوم الخميس "يوم المقاومة" لمنظمي الاحتجاج. تظاهر فيه عشرات الآلاف في عدد من المدن، وقام آلاف المتظاهرين خلال النهار بإغلاق ممرات شارع أيالون أمام حركة المرور، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون الدوليّ، وفي غضون ذلك اعتقلت الشرطة المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب ولم يستجيبوا للتعليمات.

والتظاهرات المستمرة منذ أسابيع هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.

المصدر: "I24news"