الرئيس الإسرائيلي: ما يحدث كارثة حقيقية والبلاد تنهار

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، إن ما يحدث في إسرائيل كارثة حقيقية، وأن البلاد تنهار أمام أعين الإسرائيليين.

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ووجه يتسحاق هرتصوغ بشكل صريح ولأول مرة اللوم إلى خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للتعديلات القضائية، حيث صرح بأنه يجب أن يتم التخلي عليها (الخطة).

وقال الرئيس الإسرائيلي "أسعى للحفاظ على الديمقراطية ولن أستسلم حتى أجد حلا وبأي ثمن، ومشاهد اليوم هي كارثة وكابوس".

وأضاف "الائتلاف الحكومي والمعارضة إما الذهاب إلى كارثة أو التوصل إلى حل والتاريخ سيحكم على تصرفاتكم".

وتابع قائلا "يجب التخلي عن التغييرات القضائية المقترحة من الحكومة واستبدالها بالإطار المتفق عليه".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية