بابا الفاتيكان يستذكر تفاصيل عن 3 لقاءات جمعته مع بوتين

ذكر البابا فرانسيس أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءاتهما قضايا ثقافية وأخلاقية متعددة، وأشاد بثقافة بوتين الواسعة، وإتقانه اللغتين الألمانية والإنكليزية.

وأشار إلى أن بوتين زاره ثلاث مرات وأجريا حوارات على مستوى عال.

وقال: "تحدثنا مرة معه حول الأدب، إنه رجل لا يتحدث اللغة الروسية فحسب، بل يتقن اللغتين الألمانية والإنجليزية بشكل ممتاز... هذه ثقافة. والثقافة شيء مكتسب، وليست مهنة أخلاقية. هذان شيئان مختلفان".

المصدر: لينتا. رو