 
مباشر

بابا الفاتيكان يستذكر تفاصيل عن 3 لقاءات جمعته مع بوتين

أخبار العالم

بابا الفاتيكان يستذكر تفاصيل عن 3 لقاءات جمعته مع بوتين
Globallookpress Evandro Inetti
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwpx

ذكر البابا فرانسيس أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاءاتهما قضايا ثقافية وأخلاقية متعددة، وأشاد بثقافة بوتين الواسعة، وإتقانه اللغتين الألمانية والإنكليزية.

وأشار إلى أن بوتين زاره ثلاث مرات وأجريا حوارات على مستوى عال.

وقال: "تحدثنا مرة معه حول الأدب، إنه رجل لا يتحدث اللغة الروسية فحسب، بل يتقن اللغتين الألمانية والإنجليزية بشكل ممتاز... هذه ثقافة. والثقافة شيء مكتسب، وليست مهنة أخلاقية. هذان شيئان مختلفان".

المصدر: لينتا. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا