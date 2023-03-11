مادورو يصف بوتين بأنه محارب عظيم

قدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في حوار صحفي وصفا موجزا لعدد من الشخصيات العالمية، وصف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمحارب العظيم، وبابا الفاتيكان بصانع المعجزات.

وقال مادورو: "البابا صانع المعجزات، أمين منظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو خائن، ورئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسي لويس رودريغيز ثاباتيرو مفاوض، والرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ماض، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محارب عظيم، والرئيس السابق للأرجنتين ماوريسيو ماكري مكب نفايات، وفيدل كاسترو عملاق تاريخي".

المصدر: نوفوستي