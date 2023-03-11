"بلومبرغ": البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس

قالت وكالة "بلومبرغ"، إن البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس لإنفاقها على مشتريات عسكرية بالسنة المالية الجديدة، مع تركيز الاهتمام على تعويض الذخيرة المسلمة لأوكرانيا.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن البيت الأبيض طلب مجددا تخصيص ميزانية قياسية قدرها 842 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية وذلك للسنة المالية الجديدة، وهو رقم يزيد بمقدار 26 مليار دولار عن مؤشر عام 2023 وحوالي 100 مليار دولار عن مؤشر عام 2022.

ونقلت "بلومبرغ" عن وثيقة: "سيتم تخصيص 170 مليار دولار من الأموال التي طلبها البنتاغون في السنة المالية القادمة لتمويل مشتريات ذخيرة لتعويض ما تم إرساله إلى أوكرانيا، ولتمويل شراء صواريخ بعيدة المدى ستكون ضرورية في حال نشوب نزاع مع الصين".

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يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، ستطلب 76.8 مليار دولار لسلاح البحرية ومشاة البحرية، و 61 مليار دولار للقوات الجوية، و 24.4 مليار دولار للجيش.

ووفقا للوكالة، سينفق البنتاغون 170 مليون دولار على شراء 28 منظومة "هيمارس" و886 مليون دولار لشراء أكثر من 5 آلاف صاروخ من طراز GLMRS، وكذلك 199 مليون دولار لشراء 541 صاروخا من طراز "جافلين".

المصدر: نوفوستي