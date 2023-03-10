ترامب ينفي أي علاقة له بنجمة إباحية

ثار غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد ورود تقارير عن إمكانية توجيه الاتهام إليه لدوره في دفع أموال لإسكات إباحية خلال الأيام الأخيرة من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة Truth Social: "لم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق، ولم أكن على علاقة غرامية مع ستورمي دانيلز، ولك أرغب في أن أقوم بعلاقة معها. هذه مطاردة سياسية، في محاولة لإسقاط المرشح الرئيسي، في الحزب الجمهوري".

وبحسب ما ذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" فقد عرض على ترامب فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، يقال إن تحقيقها يشمل دفع 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة أفلام إباحية معروفة باسم ستورمي دانيلز، والتي تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وقالت صحيفة التايمز إن "مثل هذه العروض التي تلقاها ترامب للإدلاء بشهادته تشير دائما تقريبا إلى اقتراب لائحة الاتهام"، وبالتالي ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.

المصدر: "الإندبندنت" + RT