مدعون عامون يعرضون على ترامب فرصة الإدلاء بشهادته بقضية النجمة الإباحية

عرض مدعون عامون في نيويورك على دونالد ترامب فرصة للإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى، ما يشير إلى أن التحقيق في أموال يزعم أنه دفعها لنجمة إباحية قد ينتهي بإصدار لائحة اتهام.

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وبحسب ما ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست فقد عرضت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرصة للإدلاء بشهادته الأسبوع المقبل أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك، يقال إن تحقيقها يشمل دفع 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة أفلام إباحية معروفة باسم ستورمي دانيلز، والتي تقول إنها كانت على علاقة بترامب.

وقالت صحيفة التايمز إن "مثل هذه العروض التي تلقاها ترامب للإدلاء بشهادته تشير دائما تقريبا إلى اقتراب لائحة الاتهام"، وبالتالي ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس أمريكي سابق بارتكاب جريمة.

ويواجه ترامب، الذي أعلن بالفعل نيته خوض السباق مجددا نحو البيت الأبيض، عدة تحقيقات جنائية على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي بشأن ارتكاب مخالفات محتملة قبل وأثناء وبعد ولايته الأولى في منصب رئاسة الولايات المتحدة. لكن لم يتم توجيه اتهامات إليه بعد في أي منهم.

ويمكن أن تؤثر لائحة الاتهام بشأن الأموال المدفوعة للممثلة أو أي تحقيق آخر، على السباق نحو البيت الأبيض في عام 2024.

يزعم أن الدفعة المالية، التي تم سدادها قبل أسبوعين من انتخابات نوفمبر 2016، من قبل أحد مساعدي ترامب المقربين المحامي مايكل كوهين، كانت تهدف إلى منع دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، من الكشف عن أنها كانت على علاقة بترامب قبل سنوات.

المصدر: أ ف ب