ترامب يعتزم نشر كتاب يضم مجموعة رسائل تلقاها من رئيسين

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نشر رسائل تلقاها من شخصيات بارزة في التاريخ المعاصر مثل الرئيس ريتشارد نيكسون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والإعلامية أوبرا وينفري.

وقالت دار "ويننغ تيم بابليشينغ" للنشر إن كتاب "رسائل الى ترامب" الذي يضم 150 رسالة يسلط الضوء على مراسلات "مذهلة وأحيانا خاصة" بين الرئيس السابق وزعماء وشخصيات إعلامية ورياضية وصناعيين كبار.

ويغطي الكتاب الذي يتوقع صدوره الشهر المقبل مراسلات ترامب على مدى أربعة عقود، وفي إحدى الرسائل عام 2000 تقول وينفري للرئيس السابق: "من المؤسف أننا لم نترشح للرئاسة. يا لنا من فريق".

وكانت النجمة التلفزيونية تعلق بهذه الكلمات على كتاب ترامب "أمريكا التي نستحقها" الذي بعث لها هو بمقتطفات منه وصفها فيها بأنها قد تكون النائبة المثالية للرئيس.

ونقل عن ينفري قولها لترامب إن تعليقاته جعلتها "تبكي قليلا".

وبما أن كل رسالة في الكتاب تأتي مرفقة بتعليق من ترامب، فقد وصف الرئيس السابق وينفري بأنها "مذهلة"، لكنه تذمر من أنها "لم تتحدث اليه" بعد إعلان ترشحه للرئاسة عام 2015.

وتحمل الكثير من الرسائل التي اختارها ترامب بنفسه تواقيع شخصيات إعلامية بارزة، خصوصا خلال الفترة التي كان يعيش فيها حياة شهرة ولم يكن يثير فيها انقساما كما الآن، حين كان مليارديرا ونجما في عالم تلفزيون الواقع.

وبعض الرسائل أيضا هي لشخصيات سياسة من الوزن الثقيل مثل نيكسون وهيلاري كلينتون والزعيم الكوري الشمالي، وفق بيان الناشر.

وسبق أن دفعت المراسلات مع كيم بالرئيس السابق الى الإعلان أمام حشد أنه والزعيم الكوري "وقعا في الحب"، في إحدى أكثر اللحظات غرابة في مسيرته.

وكانت رسائل كيم الموجهة لترامب ضمن وثائق حكومية سرية عثر عليها مخبأة في مقر الرئيس السابق في فلوريدا العام الماضي واتهم بسرقتها من البيت الأبيض.

والعام الماضي أصدرت دار "ويننغ تيم بابليشينغ" التي شارك في تأسيسها دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لترامب كتاب "رحلتنا معا" الذي يروي بالصور لحظات ترامب في البيت الأبيض خلال ولايته الرئاسية، وحقق الكتاب مبيعات وصلت إلى 20 مليون دولار.

المصدر: "أ ف ب"