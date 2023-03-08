بعد تجربته الأولى مع بنس.. ترامب يفكر باختيار امرأة لتكون نائبته!

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس السابق دونالد ترامب يفكر باختيار امرأة لتولي منصب نائب الرئيس، ومن أبرز المرشحات الأربعة اللواتي يعتقد أنهم مناسبات هي كاري لايك.

وقال الموقع إن ترامب يخوض الانتخابات العامة في نوفمبر 2024، ويعرف أنه يعاني من ضعف هائل مع النساء اللواتي يسكن بالضواحي ذوات البشرة البيضاء، وأنه يحتاج إليهن للتغلب على الرئيس جو بايدن، مشيرا إلى أن لايك وهي مقدمة البرامج التلفزيونية السابقة التي خسرت سباقها لمنصب حاكم ولاية أريزونا في نوفمبر، لديها أهم مؤهل للحصول على المنصب.

وأوضح أن لايك أظهرت أنها مستعدة للدفاع عن ترامب، بغض النظر عن القضية أو الجدل القائم. لكن أصدقاء ترامب يقولون إن اختيار ترامب للايك سيون له جانب سلبي، فهو لا يريد المخاطرة بأن تتفوق عليه.

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ: "أي شخص يعتقد أنه يعرف ما سيفعله الرئيس ترامب، يكون لديه معلومات مضللة ويحاول كسب تأييد مرشحي نائب الرئيس المحتملين.. الرئيس ترامب سيختار رفيقه في السباق في وقته، وأولئك الذين يلعبون اللعبة الإعلامية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة".

وأفاد "أكسيوس" بأن بعض المقربين من ترامب يعتقدون أن السفيرة السابقة للأمم المتحدة، والمرشحة الجمهورية للرئاسة نيكي هايلي، قد تكون هي الأنسب لتولي منصب نائب الرئيس.

ومن بين المرشحات الأخريات حاكمة ولاية أركنساس سارة هاكابي ساندرز، وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

يذكر أن نائب ترامب السابق مايك بينس، أصبح مرشحا محتملا عن الحزب الجمهوري للرئاسة.

ووقع الخلاف بينهما بعد أن رفض بينس الضغط الذي مارسه عليه الرئيس السابق لإلغاء انتخابات عام 2020، وما تبعها من اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول وما تخللها من أعمال شغب، هتف خلالها المحتجون "الشنق لمايك بينس".

واعتبر بينس في تصريح في نوفمبر الماضي أن الأمريكيين ستكون لديهم "خيارات أفضل" من ترامب في الانتخابات المقبلة في 2024، كاشفا أنه يدرس إطلاق حملته الرئاسية.

المصدر: axios + RT