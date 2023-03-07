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بولتون: التركيز يجب أن ينصب على استبعاد ترامب من عملية الترشح للرئاسة

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بولتون: التركيز يجب أن ينصب على استبعاد ترامب من عملية الترشح للرئاسة
AFP
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن تركيز الحزب الجمهوري يجب أن ينصب على استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من عملية الترشح للرئاسة لعام 2024.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال بولتون الذي عمل مستشارا في عهد ترامب وأصبح من أبرز نقاده، إنه يعتقد أن  "الخطأ الذي ارتكبه المرشحون في عام 2016 كان ملاحقة بعضهم البعض بدلا من ملاحقة ترامب".

وشدد على أن "التركيز يجب أن ينصب على إقصاء ترامب من عملية الترشيح في أقرب وقت ممكن".

يذكر أنه في هذه المرحلة، لا يوجد سوى اثنين من المرشحين الرئيسيين المعلن عن الحزب الجمهوري، هما  ترامب والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

لكن هناك ترجيحات بأن يعلن آخرون ترشحهم ومن بينهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، ونائب الرئيس السابق مايك بينس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، وحاكم ولاية نيو هامبشاير كريس سونونو.

المصدر: CNN

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