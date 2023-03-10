الشرطة الألمانية: 8 قتلى بإطلاق نار في قاعة لطائفة "شهود يهوه"

أعلنت الشرطة الألمانية أن ثمانية أشخاص قتلوا من بينهم الجاني في إطلاق نار على قاعة لطائفة "شهود يهوه" المسيحية في مدينة هامبورغ، بينما عدد المصابين بجروح بعضهم خطيرة غير محدد.

لم ترد أنباء عن الدافع المحتمل لإطلاق النار مساء أمس الخميس الذي وصفه المستشار أولاف شولتس، عمدة هامبورغ السابق، بأنه "عمل وحشي من أعمال العنف".

وقالت الشرطة أثناء الليل إنهم يعتقدون أنه لم يكن هناك سوى مطلق نار واحد، ويمكن أن يكون شخص قد عثر عليه ميتا في المبنى.

وقال ديفيد سيمونيان، المتحدث باسم "شهود يهوه" ومقره الولايات المتحدة، في بيان إن الأعضاء "يحزنون في جميع أنحاء العالم على ضحايا هذا الحدث الصادم. يقدم كبار المصلين في المنطقة المحلية الرعاية الرعوية للمتضررين من الحدث. نحن نفهم أن السلطات لا تزال تحقق في تفاصيل هذه الجريمة. نحن نقدر المساعدة الشجاعة التي تقدمها الشرطة وخدمات الطوارئ".

وقال المتحدث باسم الشرطة هولغر فيهرين إنه تم تنبيه الشرطة بإطلاق النار حوالي الساعة 9:15 مساء. (2015 بتوقيت غرينتش) وكانوا في مكان الحادث بسرعة.

وقال إنه بعد وصول الضباط وعثورهم على أشخاص مصابين بأعيرة نارية على ما يبدو في الطابق الأرضي، سمعوا طلقة من طابق علوي ووجدوا شخصا مصابا بجروح قاتلة في الطابق العلوي ربما كان مطلق النار. وقال إن الشرطة لم تكن مضطرة لاستخدام أسلحتها النارية.

"شهود يهوه" هم جزء من كنيسة دولية، تأسست في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر ومقرها في وارويك في نيويورك.

يبلغ عدد أعضائها في جميع أنحاء العالم حوالي 8.7 مليون عضو، منهم حوالي 170 ألفا في ألمانيا.

المصدر: AP